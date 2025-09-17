Karadeniz'de fırtına uyarısı

MGM Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından 'Deniz Uyarısı' başlığıyla yapılan uyarıda Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (18.09.2025) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın cuma (19.09.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın, yarın (18.09.2025) sabah saatlerinde batısında, akşam saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatı, cuma (19.09.2025) günü doğusunda batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın cumartesi (20.09.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği açıklamaları yapıldı.