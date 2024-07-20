Karadeniz'de fırtına: Valilikten "Denize girmeyin" uyarısı

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Karadeniz'de fırtına: Valilikten "Denize girmeyin" uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, 'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulandı.

Rüzgar hızının saatte 27 deniz miline, dalga yüksekliğinin 1,7 metreye kadar ulaşabileceği aktarılan açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." denildi.

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