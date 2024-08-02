Karadeniz'de fırtınalar ormanları vurdu: Binlerce ağaç hasar aldı

Metrelerce uzunluğundaki kayın, köknar ve karaçam ağaçları devrildi.

8 ayda 400 bin metreküp ağaç kaybı yaşandı.



Batı Karadeniz'de son dönemde şiddetli fırtına, yağış ve hortumlar etkili oldu. Bartın, Zonguldak ve Karabük'teki ormanlık arazilerde ağaçlar tek tek devrilmeye başladı.



2023 yılının kasım ayından 2024'ün Haziran ayına kadar ciddi ağaç kayıpları görüldü. Bunun üzerine bölgede hasar tespit çalışması yapıldı.



Şu ana kadar devrilen ve kırılan ağaç miktarının 400 bin metreküp olduğu belirlendi.



Hasar gören ağaçların ülke ekonomisine kazandırılması isteniyor.

