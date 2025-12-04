Karadeniz'de gemi saldırıları. Rusya ve Ukrayna'nın misyon temsilcileri Dışişleri'ne çağırıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, TBMM Dışişleri Komisyonunda yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki saldırıların ardından Ankara'daki misyon temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını açıkladı.

Bu kapsamda dün ve bugün Dışişleri Bakanlığı'na gelen Rusya geçici maslahatgüzarı ve Ukrayna Büyükelçisi'ne Ankara'nın endişeleri aktarıldı. Ankara'nın Karadeniz'de bu tarz çatışmalar istemediği vurgusu bir kez daha iletildi.



28 Kasım'da Rusya ait Virat ve Kairos isimli Gambia bayraklı iki gemi saldırıya uğramıştı. İnsansız deniz araçlarıyla yapılan bu saldırıları Ukrayna üstlenmişti.

2 Aralık tarihinde de Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçeği yağı taşıdığı belirtilen bir tanker yine insansız deniz aracı tarafından vurulmuştu.