Karadeniz'de gemiden gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi: Sahil Güvenlik'ten tahliye operasyonu
30.01.2026 16:49
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiden alınan vatandaş, hastaneye sevk edildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında seyreden RO-RO gemisinde fenalaşan bir kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından geminden tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler Karadeniz'de kurtarma operasyonu yaptı.
Olay Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında yaşandı.
Bölgede seyreden bir Şampiyon Trabzon isimli RO-RO gemisinden bir kişinin fenalaştığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine ekipler harekete geçti.
SAĞLIK PERSONELİ EŞLİĞİNDE TAHLİYE EDİLDİ
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, fenalaşan vatandaşı sağlık personeli eşliğinde gemiden tahliye etti.
Karasu Limanı'nda bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş, hastaneye sevk edildi.
Kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum." dedi.