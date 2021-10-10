Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı yarıya düştü

Av sezonuna istavrit ve palamut ile başlayan balıkçılar, Karadeniz'in soğumasıyla kendini gösteren hamsiye yöneldi. Böylece kilosu 30 liradan satılan hamsinin fiyatı, yarıya düştü.

Haberler - DHA 10.10.2021 - 09:22

Karadeniz'de hamsi bolluğu: Fiyatı yarıya düştü

'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürüyor. Sezonu istavrit ve palamut ile açan balıkçıların beklediği avı da başladı. Denizin soğuması ile kendini gösteren , bol miktarda ağlara takıldı. Daha önceden kilosu 30 liradan satılan nin fiyatı, yarı yarıya düştü. Trabzon'da istavrit kilosu 15, çinekop 40, mezgit, çupra ve levrek 50, lüfer ise 80 liradan satılıyor.

"HAMSİ BOLLUĞU DEVAM EDECEK"

Balıkçı Muzaffer Özsandıkçı, nin tezgahlarda bol olduğunu söyleyerek "Tezgahlarda şu an bolluğu var. Hamsinin fiyatı 15 liraya kadar indi. İstavrit de var ama den dolayı pek rağbet görmüyor. Bizim öngörümüz; bolluğu devam edecek. Vatandaş bolluğu ile fiyatından memnun" dedi.

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