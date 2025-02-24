Karadeniz'de hava yolu ulaşımı normale döndü

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de kar nedeniyle aksama yaşanan hava yolu ulaşımı normale döndü.

Karadeniz'de hava yolu ulaşımı normale döndü

Kentte birkaç gündür etkili olan nedeniyle Havalimanı'nda yolcuların seyahat planlarının aksamaması için sürdürülen apron ve pist temizliği, buzlanmaya karşı önlem ile teknik çalışmalar tamamlandı.

Hava şartlarının uçuşa uygun hale gelmesinin ardından Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar yeniden başladı.

ORDU

'da kar nedeniyle aksama yaşanan hava yolu ulaşımı normale döndü.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal olduğu Ordu- Havalimanı'nda gerekli önlemlerin alınmasının ardından İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar yeniden başladı.

RİZE

'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle aksama yaşanan Rize- Havalimanı'ndaki uçuşlar yeniden başladı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda gerekli temizleme çalışmalarının yapılmasının ardından bir uçuş iptal edilirken, diğer uçuşlar ise normale döndü.

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