Karadeniz'de insansız deniz aracı bulundu

Karadeniz 'de Artvin'in Hopa ilçesindeki balıkçı barınağı yakınlarında insansız deniz aracı olduğu sanılan bir cisim tespit edildi.

Deniz polisi bölgede su altı görüntülemesi yaptı. Patlayıcı taşıma ihtimaline karşı bölgede önlem alındı. Cismin Hopa Limanı'ndaki yakıt tesislerine yaklaşmasını engellemek için denize 600 metrelik ağ gerildi.

Rüzgarın etkisiyle bir ara kıyıya 50 metre kadar yaklaşan cisim nedeniyle karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Cisim yeniden açığa sürüklenince yol kontrollü olarak tekrar açıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün Ankara'dan bölgeye gönderilecek SAS komandolarının sabah saatlerinde Hopa'ya ulaşacağını ve cismi güvenli mesafeden patlatarak etkisiz hale getireceğini açıkladı.