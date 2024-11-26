Karadeniz'de karla mücadele

Rize'nin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonucu Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 6 ve İkizdere'de 15 olmak üzere 24 köyle ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinin 39 personeli, söz konusu yolların açılması için 18 iş makinesiyle çalışmalarını devam ettiriyor.



Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışması yürütüyor.

GİRESUN



Giresun'da ise merkezde 3, Alucra'da 10, Bulancak'ta 2, Çamoluk'ta 6, Çanakçı'da 2, Dereli'de 26, Doğankent'te 1, Espiye'de 9, Keşap'ta 1, Şebinkarahisar'da 4 ve Yağlıdere'de 12 olmak üzere 76 köy yolu halen ulaşıma kapalı bulunuyor.



İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



ARTVİN



Artvin'in yüksek kesimlerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kar nedeniyle merkezde 4, Yusufeli'nde 37, Arhavi'de 1, Ardanuç'ta 20, Şavşat'ta 14 olmak üzere 76 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.