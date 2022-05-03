Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu

Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi üzerine jandarma ekipleri mayın alarmına geçti. Aramalarda mayına rastlanmadı.

Haberler - NTV Haber 03.05.2022 - 16:01

Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu

İlişkili Haberler

Boğaz'da mayın tehlikesi sürer mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklamatürk

Boğaz'da mayın tehlikesi sürer mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklamatürk

Kefken açıklarında mayın tespit edildi

Kefken açıklarında mayın tespit edildi

'da Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilinde patlama sesi duyuldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı.

Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti.

çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri de incelemelerini sürdürdü. Aramalarda mayına rastlanmadı.

MAYINLAR BÖYLE İMHA EDİLDİ

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...