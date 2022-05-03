Karadeniz'de mayın alarmı: Eyüpsultan'da patlama sesi duyuldu

Haberler - NTV Haber 03.05.2022 - 16:01
İstanbul'da Eyüpsultan'ın Karadeniz sahilinde patlama sesi duyuldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı.
Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti.
çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri de incelemelerini sürdürdü. Aramalarda mayına rastlanmadı.
MAYINLAR BÖYLE İMHA EDİLDİ