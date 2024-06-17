Karadeniz'de müsilaj yayılıyor

Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen müsilaj, diğer adıyla deniz salyası Karadeniz'de de görüldü.

Mavi bayraklı plajları ile bilinen Akçakoca'da liman kesimlerinde müsilaj görüntülendi. Bayram tatili için Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular yerine beyaz yapışkan deniz salyaları ile karşılaşıyor.