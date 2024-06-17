Karadeniz'de müsilaj yayılıyor

Karadeniz'e kıyısı olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde müsilaj oluşumu dikkat çekti.

Karadeniz'de müsilaj yayılıyor

Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen , diğer adıyla deniz salyası 'de de görüldü.

Mavi bayraklı plajları ile bilinen Akçakoca'da liman kesimlerinde müsilaj görüntülendi. Bayram tatili için Akçakoca'ya gelen tatilciler, plajlarda mavi sular yerine beyaz yapışkan deniz salyaları ile karşılaşıyor.

Karadeniz'de müsilaj yayılıyor - 1

Liman mevkiinde yoğunlukla görülen müsilajın rüzgarla birlikte Akçakoca sahil şeridine yayıldığı da öğrenilirken konu ile ilgili çalışma başlatıldı.

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