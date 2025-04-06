Karadeniz'de nadir görülüyorlardı, Kastamonu'da ağa takıldılar

Karadeniz 'de nadir görülen fener ve kırlangıç balığı bu kez Kastamonu'da balıkçıların ağına takıldı.

Acar, yaptığı açıklamada son yıllarda bu iki türün Karadeniz'de de görülmeye başladığını söyledi.

Özellikle fener balığına yılda bir iki sefer denk geldiklerini belirten Acar, "Normalde bunlar Ege taraflarının balığı, buralarda son zamanlarda görülmeye başlandı. Belki senede bir iki sefer denk gelir. Çok güzel bir balık, çorbası olacak inşallah gittiği yerde. Büyük kırlangıç da buralarda çok nadir görülür. Nasip oldu bugün ikisi de ağımıza takıldı." dedi.