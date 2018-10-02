Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor.



Karadeniz'e açılan balıkçılar kasaları dolu olarak limana dönerken, balık miktarındaki bolluk fiyatların düşmesini sağladı.



Tezgahlarda palamudun tanesi 10 liradan satılırken, istavritin kilogramı 8, mezgit ve barbunya ise 25 liradan satılıyor.



Balıkçı Habil Yurtseven, yaptığı açıklamada, sezona güzel başladıklarını söyledi.



Karadeniz'de bol miktarda palamut avlandığı belirten Yurtseven, "Tanesi 1 kilogramı aşan palamutları 10 liradan satıyoruz. Geçen hafta kestane karası fırtınası vardı, palamut 15 liraydı. Fırtına bitti, fiyatlar 10 liraya düştü. Çok şükür, bu sene palamut bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bu sene doya doya balık yesin" ifadesini kullandı.



Vatandaşların bu yıl ucuz balık yeme fırsatı yakalayacağını dile getiren Yurtseven, "Geçen yıl balık sezonu biraz kötü geçmişti ama bu yıl sezonun ilk günleri olmasına rağmen palamudun yanı sıra istavrit, mezgit, sargan, barbunya da bol miktarda çıkıyor. Umarım sezon boyunca bu bolluk devam eder" dedi.