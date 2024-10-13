Karadeniz'de palamut bolluğu

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar ağları dolduruyor.



Eylül ayını bereketli geçiren balıkçılar, son haftalarda rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi.



Bu yıl denizlerde palamut bolluğu yaşanıyor.



İstanbul başta olmak üzere Samsun, Sinop ve Zonguldak'tan Trabzon'a giden balıkçılar sabahın ilk ışıklarıyla denize açılıyor.



Avladıkları palamutları limanlara bırakıyor.



Buzlu kasalar sayesinde balıklar uzak mesafelere kadar götürülüyor.



Palamutun tanesi iriliğine göre 60 ila 100 lira arasında satılıyor.

