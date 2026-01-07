Karadeniz’de petrol tankerine drone saldırısı. İnebolu'ya çekilecek
07.01.2026 17:31
Anadolu Ajansı
Hasarlı tankerin İnebolu Limanı'na getirilmesi bekleniyor.
İHA
Kastamonu’nun Abana ilçesinden yaklaşık 30 mil açıkta Palau bandıralı bir petrol tankeri dron saldırısında isabet aldı. Hasar gören geminin İnebolu Limanı'na çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Kastamonu’nun Abana ilçesinden yaklaşık 30 mil açıkta seyir halinde olan Palau bandıralı Elbus isimli petrol tankeri drone saldırısı sırasında üst kısımlarından isabet aldı.
Drone saldırısı düzenlendiği değerlendirilen gemiden yapılan çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Gemideki mürettebatın yaralanmadığı öğrenilirken, geminin İnebolu Limanı'na çekilerek incelemeye alınacağı öğrenildi.