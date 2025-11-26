Karadeniz'de roket alarmı! Sahil Güvenlik incelemeye aldı
26.11.2025 14:17
İHA
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz üzerinde tanımlanamayan bir cisim bulundu. Cismin Rusya'ya ait bir roket motoru olabileceği düşünülüyor.
Artvin'in açıklarında, balıkçılar deniz üzerinde tanımlanamayan bir cisim buldu.
Olay Hopa ilçesi açıklarında yaşandı.
Eşi ile balığa çıkan bir balıkçı denizde su üstünde duran tanımlanamayan bir cisim gördü.
Deniz üzerindeki cisim incelemeye alındı.
Cismin yanına yaklaştığında bir füze veya bir roket parçası olabileceğini düşünen balıkçı Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.
Ekipler bölgeye gelerek metal cismin bulunduğu alanı ablukaya alarak incelemelerde bulunurken, cismin Rus menşeli roket motoru olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.