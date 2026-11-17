Karadeniz'de tahıl diplomasisi. Bakan Fidan: Hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla görüşüyoruz
17.11.2026 04:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de bölgesel güvenlik ve bağlantısallık toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de tahıl sevkiyatının yeniden başlaması için Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Müzakerelerde Donbas çıkmazının aşılamadığını da vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel’de düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Avrupa Birliği ülkeleriyle Kafkaslar ve Orta Asya’dan temsilcilerin bir araya geldiği toplantıda, bölgesel güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi ele alındı.
Fidan, toplantıda Türkiye’nin Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Asya arasındaki stratejik konumuna dikkat çekerken, “Türkiye’nin buradaki merkezi rolü, herkes tarafından tabii ki takdir ediliyor. Bizim bu role uygun sorumluluk alarak hem çözümler teklif etmemiz hem de ona öncülük etmemiz gerekiyor.” dedi.
Fidan, toplantı kapsamında düzenlenen "Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi" başlıklı oturumda da yer aldı.
KARADENİZ'DE TAHIL DİPLOMASİSİ
Fidan, toplantı kapsamında Avrupalı mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.
Görüşmelerin önemli başlıklarından biri, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği ve tahıl sevkiyatının yeniden sağlanmasıydı.
Bakan Fidan, “Şu anda Karadeniz'de sürdürmekte olduğumuz bir görüşme trafiği var. Özellikle tahıllar tekrar nasıl dünya marketlerine çıkartılabilir? Bunun arayışı içerisindeyiz. Hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla konuşuyoruz. Zor bir denklem çünkü Ruslar, kalıcı barış anlaşması olmadan Ukraynalılarla Karadeniz’de geçici anlaşma istemiyorlar.” diye konuştu.
UKRAYNA'DA BOMBAS ÇIKMAZI
Dışişleri Bakanı’nın gündeminde, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış müzakereleri de vardı.
Fidan, Rusya'nın Donbas bölgesinin geri kalan kısmını istediğini ve kendi sınır tanımı içinde tuttuğunu, Ukrayna'nın ise vatan toprağı olarak gördüğü bu bölgeyi vermek istemediğini aktararak, bu kısmın savaşın devam etmesine sebep olduğunu belirtti.
"Rusların tanımına göre yüzde 11-12'lik, Ukraynalılara bakarsanız yüzde 18'lik bir bölge, şu anda geride kalan kısım. Şimdi burası dışındaki konular biraz tartışılıyor." diyen Fidan, barış anlaşması sağlanması durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki temas hattının nerede olacağının belirtilmesinin önem arz ettiğini ve bunun en önemli kısmının Donbas meselesi olduğunu vurguladı.
Fidan, olası bir barışın yalnızca Rusya ile Ukrayna arasında değil, Avrupa ile Rusya arasında da yeni bir güvenlik düzeninin temelini oluşturacağını da ifade etti.