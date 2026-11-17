KARADENİZ'DE TAHIL DİPLOMASİSİ



Fidan, toplantı kapsamında Avrupalı mevkidaşlarıyla da bir araya geldi.

Görüşmelerin önemli başlıklarından biri, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği ve tahıl sevkiyatının yeniden sağlanmasıydı.

Bakan Fidan, “Şu anda Karadeniz'de sürdürmekte olduğumuz bir görüşme trafiği var. Özellikle tahıllar tekrar nasıl dünya marketlerine çıkartılabilir? Bunun arayışı içerisindeyiz. Hem Ukrayna hem Rusya tarafıyla konuşuyoruz. Zor bir denklem çünkü Ruslar, kalıcı barış anlaşması olmadan Ukraynalılarla Karadeniz’de geçici anlaşma istemiyorlar.” diye konuştu.



UKRAYNA'DA BOMBAS ÇIKMAZI

Dışişleri Bakanı’nın gündeminde, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış müzakereleri de vardı.

Fidan, Rusya'nın Donbas bölgesinin geri kalan kısmını istediğini ve kendi sınır tanımı içinde tuttuğunu, Ukrayna'nın ise vatan toprağı olarak gördüğü bu bölgeyi vermek istemediğini aktararak, bu kısmın savaşın devam etmesine sebep olduğunu belirtti.

"Rusların tanımına göre yüzde 11-12'lik, Ukraynalılara bakarsanız yüzde 18'lik bir bölge, şu anda geride kalan kısım. Şimdi burası dışındaki konular biraz tartışılıyor." diyen Fidan, barış anlaşması sağlanması durumunda Rusya ile Ukrayna arasındaki temas hattının nerede olacağının belirtilmesinin önem arz ettiğini ve bunun en önemli kısmının Donbas meselesi olduğunu vurguladı.

Fidan, olası bir barışın yalnızca Rusya ile Ukrayna arasında değil, Avrupa ile Rusya arasında da yeni bir güvenlik düzeninin temelini oluşturacağını da ifade etti.