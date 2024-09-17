Karadeniz'de yardım çağrıları: Batma tehlikesi geçiren gemide korku dolu anlar

Karadeniz'de batma tehlikesi geçiren bakır yüklü gemi, Sinop'ta doğal limana demirledi.

Karadeniz'de yardım çağrıları: Batma tehlikesi geçiren gemide korku dolu anlar

Honduras bayraklı, "SS Graywolf" isimli kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde İnceburun'un 39 mil açığında su almaya başladı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter sevk edildi.

Yaklaşık 20 derece yan yattığı belirlenen gemi, yürütülen çalışma sonucu bir miktar dengelendi.

Karadeniz'de yardım çağrıları: Batma tehlikesi geçiren gemide korku dolu anlar - 1

Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot ve helikopter nezaretinde kentin doğal limanına ulaştırılan gemi bir mil açıkta demir attı.

Demirlediği sahada hafif şekilde yan yattığı görülen gemide dalgıçlar tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.

Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun, geminin çevresinde önlem amaçlı beklediği görüldü.

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