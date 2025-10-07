Karadeniz'de yine deniz aracı alarmı! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor

Karadeniz'de bir kez daha insansız deniz aracı alarmı yaşanıyor.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının ardından bu kez Artvin'in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.

Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü.

Bir balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.

ASKERİ BİR ARAÇ MI YOKSA FİLİKA MI?

İlk belirlemelere göre cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düştüğü tahmin edilen bir filika olabileceği değerlendiriliyor.

Cismin ne olduğu Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesiyle netleşecek.