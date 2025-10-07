Karadeniz'de yine deniz aracı alarmı! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor

Artvin'de balıkçılar denizde gördükleri cismin insansız deniz aracı olabileceği şüphesiyle Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

'de bir kez daha insansız deniz aracı alarmı yaşanıyor.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının ardından bu kez 'in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.

Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü.

Bir balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.

ASKERİ BİR ARAÇ MI YOKSA FİLİKA MI?

İlk belirlemelere göre cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düştüğü tahmin edilen bir filika olabileceği değerlendiriliyor.

Cismin ne olduğu Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesiyle netleşecek.

Karadeniz'de yine deniz aracı alarmı! Sahil Güvenlik inceleme yapıyor - 1 Trabzon'da balıkçıların bulduğu insansız bir deniz aracı, ekipler tarafından açığa alınarak imha edilmişti. Aracın, Ukrayna'ya ait olduğu belirtilmişti.

TRABZON'DA UKRAYNA'NIN DENİZ ARACI BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadenizli balıkçılar tedirginliği sürerken, bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşılıyor.

