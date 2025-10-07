Karadeniz'de yine deniz aracı alarmı: SAS ekipleri tarafından imha edildi

Karadeniz'de bir kez daha insansız deniz aracı alarmı yaşanıyor.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının ardından bu kez Artvin'in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.

Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü.

Bir balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.

VALİ ERGÜN: İNSANSIZ DENİZ ARACI OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ



Artvin Valisi Turan Ergün, konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.



Geçen hafta Trabzon açıklarında rastlanan insansız deniz aracının aynısının bugün Hopa açıklarında tespit edildiğini belirten Ergün, "Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir insansız deniz aracı olabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.



Ergün, Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekli emniyet tedbirlerini aldığını ifade ederek, "Deniz Kuvvetlerine bağlı SAS komandolarından oluşan bir ekibimiz İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Buraya gelip, inceleyip imha edecekler." diye konuştu.

İMHA EDİLDİ



İnsansız deniz aracı bölgeye gelen SAS ekiplerince imha edildi. İmha anı sahil güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Deniz aracının imhası sonrası ekipler güvenlik çemberini açtı.