Karadeniz'de yine deniz aracı alarmı: SAS ekipleri tarafından imha edildi
Karadeniz'de bir insansız deniz aracı alarmı daha yaşandı. Artvin'de balıkçılar denizde gördükleri cismi Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. İnsansız deniz aracı olduğu belirnen isim SAS ekipleri tarafından imha edildi.
Karadeniz'de bir kez daha insansız deniz aracı alarmı yaşanıyor.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının ardından bu kez Artvin'in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.
Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü.
Bir balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.
VALİ ERGÜN: İNSANSIZ DENİZ ARACI OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ
Artvin Valisi Turan Ergün, konuya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Geçen hafta Trabzon açıklarında rastlanan insansız deniz aracının aynısının bugün Hopa açıklarında tespit edildiğini belirten Ergün, "Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı bir insansız deniz aracı olabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.
Ergün, Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekli emniyet tedbirlerini aldığını ifade ederek, "Deniz Kuvvetlerine bağlı SAS komandolarından oluşan bir ekibimiz İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Buraya gelip, inceleyip imha edecekler." diye konuştu.
İMHA EDİLDİ
İnsansız deniz aracı bölgeye gelen SAS ekiplerince imha edildi. İmha anı sahil güvenlik kamerasında anbean yansıdı. Deniz aracının imhası sonrası ekipler güvenlik çemberini açtı.
TRABZON AÇIKLARINDA PATLAMA
Öte yandan Trabzon'da denizde bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı, saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan insansız deniz aracının imhası sırasında meydana gelen patlama sesi ise Ortahisar ilçesinde birçok noktadan duyuldu.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TRABZON'DA UKRAYNA'NIN DENİZ ARACI BULUNMUŞTU
Geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadenizli balıkçılar tedirginliği sürerken, bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşılıyor.
