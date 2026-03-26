Karadeniz'deki gemide patlama | Uraloğlu: İnsansız deniz aracı ile yapıldığını değerlendiriyoruz

Rusya'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisinde patlama meydana geldi.

Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı.

Acil yardım talebinde bulunulmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

Olayın saldırı olup olmadığı araştırılıyor.

URALOĞLU: İNSANSIZ DENİZ ARACI İLE YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olayın insansız deniz aracı ile gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini söyledi.

Teknik ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yaralanma ve sağlık problemi olan yok." dedi.

PERSONELLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gemi personelinden yaralanan olmadığı bildirilirken 27 Türk personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.