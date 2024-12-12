Karadeniz’den Erzincan’a gelen Kılıçbalığıyla poz verdiler

Erzincan merkezde bulunan bir balıkçının tezgâhında Kılıçbalığını gören vatandaşlar meraklarını gizleyemedi. Erzincan’da ilk kez Kılıçbalığı gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekilmekten geri kalmadı.

Karadeniz’de balıkçıların ağına takılan Kılıçbalığı bir süre tezgâhta sergilendi.