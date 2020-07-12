Karadeniz'e sızmaya çalışan 2 terörist teslim oldu, 1'i öldürüldü

NTV Haber 12.07.2020 - 11:25 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 11:55
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda 3 terörist tespit edildi.
Çıkan çatışmada, "Hajer" kod adlı Halis Eroğlu adlı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede sıkıştırılan 2 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.
3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği bildirildi.
Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.