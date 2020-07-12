Karadeniz'e sızmaya çalışan 2 terörist teslim oldu, 1'i öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 3 teröristin engellendiğini açıkladı.

NTV Haber 12.07.2020 - 11:25 | Son Güncelleme : 12.07.2020 - 11:55

Karadeniz'e sızmaya çalışan 2 terörist teslim oldu, 1'i öldürüldü
Arşiv

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda 3 terörist tespit edildi.

Çıkan çatışmada, "Hajer" kod adlı Halis Eroğlu adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede sıkıştırılan 2 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.

3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği bildirildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...