Karadeniz'e sızmaya çalışan 2 terörist teslim oldu, 1'i öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda 3 terörist tespit edildi.

Çıkan çatışmada, "Hajer" kod adlı Halis Eroğlu adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede sıkıştırılan 2 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.

3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği bildirildi.

Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.