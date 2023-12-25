Karadeniz için fırtına uyarısı: Saatteki hızı 75 km'yi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesinde şiddetli fırtına beklenildiğini bildirerek, vatandaşlara dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Karadeniz için fırtına uyarısı: Saatteki hızı 75 km'yi bulacak

Samsun'da hafta sonu etkili olan fırtına sonrası yeni bir uyarı daha geldi.

Samsun Valiliği, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Orta Karadeniz’de (İnebolu-Bafra arası), rüzgarın 26 Aralık ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

hakkında meteorolojiden yapılan "Denizlerimizde kısa süreli fırtına bekleniyor" başlıklı uyarıda ise, “Orta Karadeniz’de (İnebolu-Bafra arasında) rüzgarın 26 Aralık Salı günü ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetlerinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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