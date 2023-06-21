Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı en düşük illeri Samsun ve Ordu

DENİZ SUYU SICAKLIK FARKININ NEDENLERİ



Deniz suyu sıcaklık uzmanları, deniz suyu sıcaklığı ölçümün kıyılarda yapıldığını ifade ederken; akıntılar, çevresel ve bölgesel faktörlerin deniz suyu sıcaklığında farklılık oluşturabildiğini belirtiyor.



Karadeniz’deki deniz suyu sıcaklıklarının farkını daha çok tatlı su akıntılarının neden olduğunu ifade eden uzmanlar, ayrıca fazla rüzgar alan bölgelerin daha çabuk soğuyabildiğinin altını çiziyor.



Karadeniz’de deniz suyu sıcaklıklarının çok büyük farklılık göstermediğini vurgulayan uzmanlar, Akdeniz ve Ege’de ise deniz suyu sıcaklık farklarının 5-6 dereceye kadar yükselebileceğine dikkat çekiyor.



Akdeniz ve Ege’de dip suyu geldiğinde sıcaklığın bir anda değişebildiğinin altını çizen tahmin uzmanları, Karadeniz’de dip suyu nedeniyle sıcaklık farklarına fazla rastlanılmazken bu duruma Ege ve Akdeniz’de sıklıkla rastlandığını bildirdiler.

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