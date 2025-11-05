Karadeniz’in en kirli havaya sahip ilçesi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) verilerine göre Ünye, uzun süredir Karadeniz’de hava kalitesi en düşük ilçe olarak öne çıkıyor.

Bakanlık sisteminde yer alan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) verisine göre ilçede bugün ölçülen değer "135" olarak kaydedildi. Bu değer, hava kalitesinin "hassas" düzeyde olduğunu gösteriyor. Hassas kategorisindeki hava kalitesi, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalıkları bulunan bireyler için sağlık riski oluşturuyor.