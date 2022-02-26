Karadenizli balıkçıların hamsiden sonra umudu "çaça" balığı

Karadeniz'de balıkçılar, hamsinin iklimsel nedenlerle erken gelip erken göç etmesinin ardından umudunu bir sanayi balığı olan ve tezgahlara gelmeyen çaçaya bağladı. Balık çiftlikleri başta olmak üzere ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan çaçadan balık unu ve balık yağı da yapılıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.02.2022 - 12:19

Karadenizli balıkçıların hamsiden sonra umudu "çaça" balığı

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'de balıkçılar, hamsinin iklimsel nedenlerle erken gelip erken göç etmesinin ardından umudunu çaça balığına bağladı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, iklimsel sorunlar ile akaryakıt fiyatlarındaki artışın balıkçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu sezon hamsi avının erken başlayıp erken bittiğini belirten Malkoç, "İklimler değişti, göç yolları değişti. sezonu iyi gtidiyordu ama bir anda bizi terk etti. Şu anda biraz İğneada tarafında var. Gerisi Gürcistan Abaza'da" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ ÇAÇAYA KALDI"

Artık balıkçıların çaça avını beklediklerini dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:

"Masraflar çok ağırlaştı. Umudumuz çaçaya kaldı. Eskiden denizde çok rahat dolaşırdık balık bulmak için. Umudumuz 15 Mart'tan sonra çaçada. Bu sene olması lazım, işaretler onu gösteriyor. İnşallah çaça olur, olmazsa işimiz bozuk. Bir aydır denize çıkmıyoruz."

Yılda ortalama 40-50 bin ton çaça avladıklarına işaret eden Malkoç, geçen yıl ise çaça avının 25 bin tonlarda kaldığını aktardı.

Balıkçıların umudu çaça balığı Balıkçıların umudu çaça balığı

HAMSİDEN SONRA EN EKONOMİK BALIK

Malkoç, balıkçılar için hamsiden sonra en ekonomik balığın çaça olduğunu vurgulayarak, "Sanayi balığı, tezgaha gelmiyor. Çiftliklerdeki balıklara yem oluyor. İhracata gidiyor. Türkiye için çok değerli, katma değerli bir ürün. Bu zamana kadar bizi boş bırakmadı" dedi.

Bugünlerde az da olsa denizde çaça görüldüğünü, bunun iyiye işaret olduğunu anlatan Malkoç, kar sularının denize karışmaya devam ettiğini, bu durumun deniz suyu sıcaklığını da etkilediğini sözlerine ekledi.

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