Karadenizli balıkçıların, 'serseri mayın' tedirginliği

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınlar, büyük risk oluşturuyor.

'Serseri mayın'ların, akıntıyla İstanbul Boğazı’na kadar ulaşabileceği öne sürülürken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yayınladığı NAVTEX ile gemilere dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Doğu Karadenizli balıkçılar, Rusya Soçi Liman Müdürlüğü'nce, fırtınada kopup sürüklenmeye başladığı duyurulan yaklaşık 420 mayının, özellikle avlanma alanlarına yayılmasından korku ve endişe duyuyor.



"GEMİLER İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"



Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, mayınların, önlerindeki günlerde Karadeniz'de büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti.

Malkoç, "Ukrayna’da ne var ne yok bizim buraya geliyor. O mayınlar 20-25 gün sonra İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabilir. Balıkçı ve gemiler için de çok tehlikeli. Suyun 20-25 santim üzerinde duruyor. Bunlar yeni mayınlar, anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikele" dedi.



"BALIKÇILAR OLARAK TEDİRGİNİZ"



Türünü bilmedikleri mayınların kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen balıkçı Cemal Malkoç da, “Adı üzerinde mayın, başıboş gezdiğinden, deniz vasıtalarının hepsi için sorun teşkil etmektedir. Buradan balıkçı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mayınları gördüğünüz yerde 112 acilden Sahil Güvenlik hattına bildirerek can ve mal güvenliği açısından bildirmenizi istiyoruz" diye konuştu.



"NEREDE KARŞIMIZA ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL"



Balıkçı Mustafa Zorlu ise, “Denizde görünmeyen bir tehlike. Denizdeki balıkçılar olarak tedirginiz. Ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli değil. Ama bizim bu Samsun civarına büyük ihtimal 1-2 ayı bulur gelmesi” ifadelerinde bulundu.

KARADENİZ'DE MAYIN TEHLİKESİ