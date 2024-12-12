Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz ve Akdeniz Körfezi'nin batısında fırtına bekleniyor.

Karadeniz ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı 'in doğusunda, yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına çıkacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Körfezi'nin batısında da fırtınanın aynı kuvvetle bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkili olması bekleniyor. Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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