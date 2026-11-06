Karahan'dan fon mesajı. "Gelişmeler yakın takibimizde"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan , Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara'nın düzenlediği "Ekonomi Buluşması" etkinliğinde sunum yaptı.

Karahan, fon piyasasındaki gelişmelerin bankacılık sistemi ve diğer finansal piyasalarla olan etkileşimini yakından takip ettiklerini belirtti.



Fon soruşturmasının etkilerini değerlendiren Karahan, “Son dönemdeki fon piyasası gelişmeleri sonrası portföy tercihlerine baktığımızda finansal sisteme ve Türk Lirası'na olan güvenin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Nitekim sıkı para politikası duruşumuz, destekleyici makro ihtiyati araç setimiz ve aldığımız bu önlemlerin de etkisiyle Türk Lirası mevduat güçlü şekilde arttı. Yabancı para mevduatlarda ise dalgalı seyirle birlikte tüzel kesimde sınırlı bir artış gördük.” dedi.



Fon piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Karahan, "Fon piyasasındaki gelişmelerin bankacılık sistemi ve diğer finansal piyasalarla olan etkileşimini yakından takip ediyoruz. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar birbirini tamamlayan iki unsurdur. Bu çerçevede finansal piyasalarda yaşanan bu gelişmeleri dikkate alarak likidite imkanlarını gözden geçirdik. Haftalık repo ihaleleriyle sağladığımız fonlama miktarını artırdık. Bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini güncelledik. Teminat iskonto oranlarını azalttık. Ayrıca makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptık. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürerek bankalara likidite yönetiminde esneklik sağladık. KOBİ kredileri kredi büyüme sınırlarını yükselttik." dedi.