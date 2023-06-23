Karaismailoğlu, Ankara - İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek projeyi anlattı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Ankara ile İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek demiryolu projesi hakkında konuştu. Karaismailoğlu, “Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız.” dedi.

Karaismailoğlu, Ankara - İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek projeyi anlattı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, 10 Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda konuştu.

Japonya’daki Shinkansen demiryolunun bir benzerinin ile arasında yapılacağını söyleyen Karaismailoğlu, “Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz. 80 dakika değerli arkadaşlar. Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız. Bu Osaka-Tokyo arasındaki Shinkansen’e benzer bir projedir” dedi.

Karaismailoğlu, Ankara - İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek projeyi anlattı - 1

SAATTE 350 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Bu hatta çalışacak hızlı trenlerin saatte 350 kilometre hıza ulaşacağı bilgisini paylaşan Karaismailoğlu, hattın Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli’ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme’ye kadar uzanacağını anlattı.

Karaismailoğlu bu yatırımla birlikte ’nin hızlı işletmeciliğinde dünyanın 8’inci ülkesi olacağını da ekledi.

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