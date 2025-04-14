Karakol çıkışı öldüresiye dayak

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı mahallesindeki husumetli iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti.

İşlemleri sona eren taraflar arasında karakol çıkışında yeniden tartışma çıktı.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Tekme tokatlı kavgaya dönüşen olayda bir kişi ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.