Karakol çıkışında silahlı saldırı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi mahallesindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde kavga eden iki grup, ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadelerinin ardından salıverilen iki grup arasında ilçe emniyet müdürlüğü önünde yeniden kavga çıktı.



Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, Ö.E. ve F.E'ye silahla ateş açtı.

Polis ekipleri olaya müdahale ederken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şüpheli karakol önünde tekrar gözaltına alındı.