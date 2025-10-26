Karakol önünde polise bıçaklı saldırı

Eyyübiye ilçesindeki polis merkezi önünde bıçaklı saldırı yaşandı.

Merkezin önünde nöbet tutan polis memuru, kimliği açıklanmayan bir şahsın saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırgan ise gözaltında.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, tedavisi süren polis memurunu hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Ekim 2025 günü görevi başında yaralanan polisimizin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atilla Aksoy, mesai arkadaşlarımızı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldılar. Tedavi gören meslektaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor .