"Karakolda dayak" iddiasına Valilik'ten açıklama

Mersin Valiliği’nden "Kaymakam ve oğlu K.G.'nin, çocukları karakolda darbettiği" iddialarına ilişkin açıklama geldi.



Valilikten yapılan açıklamada "26 Temmuz 2025 tarihinde Mersin’in Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında 'Kaymakam ve oğlunun, çocukları karakolda darbettiği' şeklinde yer alan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirmiştir. Olayın aslı, K.G. isimli çocuğun, evine yürürken 5-6 kişi tarafından bıçakla kovalandığını beyan ederek şikayetçi olmasıdır." denildi.



18 yaşından küçük olan 5 şüpheli tespit edilerek işlemler için Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildiği ifade edilen açıklamada "Bu kişilerden 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca bu 5 çocuktan 2’sinin, 17 Temmuz’da yine aynı mahallede meydana gelen başka bir bıçaklı saldırının şüphelileri oldukları anlaşılmıştır." diye aktarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI



Söz konusu olayda mağdur sıfatıyla yer alan Mezitli Kaymakamı’nın oğlu K.G. ile ilgili iddialar üzerine de İçişleri Bakanlığı tarafından idari inceleme de başlatıldığı dile getirildi.