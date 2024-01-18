Karakolda uyuşturucu baharatla değiştirildi

İstanbul Esenyurt'taki geçen ay düzenlenen operasyonda bir şüpheli, 500 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.



Uyuşturucuyla yakalan şüpheli yanındaki diğer zanlıyla beraber tutuklandı. Savcılığa başvuran bir gizli tanık ise şüphelinin serbest kalması için uyuşturucunun, 600 bin lira karşılığında baharatla değiştirdiğini öne sürdü.



Tanığın ifadesi üzerine karakoldaki kamera kayıtları incelendi. Polis merkezine giren avukatın otomobilinden aldığı poşeti montun içine saklayarak suç eşyalarının bekletildiği odaya girdiği ve sonra yine elinde poşetle odadan çıktığı görüldü.

İFADESİNDE OLAYI İTİRAF ETTİ

Odada görevli polisin Kriminal Laboratuvarına gönderdiği poşetten uyuşturucu çıkmadığı belirlendi.



Polis memuru S.Y. ifadesinde olayı itiraf ederken görüntülerde yer alan diğer avukatın da ismini verdi.



Gözaltına alınan polis memuru ve iki avukat tutuklandı.

