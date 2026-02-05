Karaköy İskelesi'nde kadın cesedi bulundu
05.02.2026 10:25
Anadolu Ajansı
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.
AA
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Karaköy İskelesi'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlarca deniz yüzeyinde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.