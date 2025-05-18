Karaköy'de 40 yıllık esnafın şüpheli ölümü

İstanbul'da 40 yıldır hırdavatçılık yapan Ahmet Şenol Altuntaş'ın (60) iş yerinde cansız bedeni bulundu.

Olay, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Beyoğlu ilçesi Karaköy Arap Camii Mahallesi'nde 40 yılı aşkın süredir hırdavatçılık yapan ve 2 katlı iş yeri olan Ahmet Şenol Altuntaş, sabah saatlerinde dükkanına gitmek için hazırlandı.

Eşinden helallik isteyen Altuntaş ardından aracına binerek iş yerine geldi. İçeriye girdikten sonra Altuntaş’tan bir daha haber alınamadı.

İŞ YERİNDE ASILI HALDE BULUNDU

Kardeşi Şevki Gürel Altuntaş (51) ağabeyine ulaşamaması üzerine iş yerine gitti. İçeri giren Şevki Gürel, ağabeyini asılı halde buldu. İhbar üzerine olayını sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinde Ahmet Şenol Altuntaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri Altuntaş’ın kardeşinin ifadesini aldı.



EŞİNDEN HELALLİK ALARAK EVDEN ÇIKMIŞ



Yapılan incelemelerde Altuntaş’ın evden çıkmadan önce eşinden helallik istediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Altuntaş‘ın borçlarının olduğu bilgisine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından evli ve 2 çocuk babası Altıntaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.