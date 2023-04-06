İstanbul Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü.
Kemeraltı Caddesi'ndeki tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökmeler yaşandı. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.
Gün içerisinde binada zaman zaman kısmi çökmeler yaşandı. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.
YOL KAPATILDI, TRAMVAY SEFERLERİ DURDU
Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatıldı.
Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.
Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildi.
ÖNLEMLER CAN KAYBINI ENGELLEDİ
Tarihi bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.
Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.
Alınan önlemler sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
İKİNCİ DERECE TARİHİ ESER
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, binanın ikinci derece tescilli tarihi eser olduğunu söyledi.
Özel, "2015'te Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016'da da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapıda ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış." diye konuştu.
GEREKLİ ÇALIŞMA BAŞLATILMADI
Bu süreçte İBB olarak gerekli uyarılarda bulunduklarını söyleyen Özel, şunları kaydetti:
"Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibine, Koruma Kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz hafta Koruma Kurulu tarafından hem kanuni yükümlülükler hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz."