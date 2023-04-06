Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü.

İKİNCİ DERECE TARİHİ ESER



İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, binanın ikinci derece tescilli tarihi eser olduğunu söyledi.



Özel, "2015'te Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016'da da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapıda ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış." diye konuştu.

GEREKLİ ÇALIŞMA BAŞLATILMADI



Bu süreçte İBB olarak gerekli uyarılarda bulunduklarını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibine, Koruma Kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz hafta Koruma Kurulu tarafından hem kanuni yükümlülükler hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz."