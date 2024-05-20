Karaköy'de alacak verecek kavgası: Avukat kuzenine bıçakla saldırdı

İstanbul Karaköy'de bir avukat, alacaklısı olduğu otel sahibi kuzeni ve çalışanlarına bıçakla saldırdı. Kavgada çalışanın devirdiği mermer masanın altında kalan avukatın ayağı kırıldı. Silahla havaya ateş açan otel çalışanı tutuklandı.

Karaköy'de alacak verecek kavgası: Avukat kuzenine bıçakla saldırdı

Karaköy Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde geçtiğimiz aralık ayında saat 16.15 sıralarında yaşanan olayda, Fatih’te bir otelin sahibi olan Mehmet A. (42), çalışanı Selçuk B. (26) ile oturmaya başladı.

O esnada önceden birlikte çalıştıkları Mehmet A.'nın hem kuzeni hem de avukatı olan Halis A., bıçakla oturdukları masaya geldi. Bıçağı Mehmet A.'ya savuran Halis A. tutturamadı.

O esnada masada oturan çalışan Selçuk B. mermer masayı Halis A.’nın üstüne devirdi. Masanın ayağına düşmesi sonucu Halis A. yaralanırken, Selçuk B. bu kez de silahını çekerek havaya rastgele ateş açtı.

Olayın ardından Selçuk B. ve sahibi Mehmet A. silahla birlikte olay yerinden kaçtı.

Karaköy'de alacak verecek kavgası: Avukat kuzenine bıçakla saldırdı - 1

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Börekçidekilerin panik yaşadığı kavgayla ilgili olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağı kırılan Halis A.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Halis A. buradan da Bakırköy Ataköy’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak hastanedeki avukatın ifadesine başvurdu.

TABANCA EVİNDEN ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda avukatı üstüne mermer masa devirip yaralayan ve silahla havaya ateş açan şahsın Selçuk B. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Selçuk B., Fatih Eminönü semtindeki otelde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Kağıthane'deki evinde arama yapan polis, olayda kullanılan tabancayı da ele geçirdi.

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