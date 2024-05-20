Karaköy'de alacak verecek kavgası: Avukat kuzenine bıçakla saldırdı

Karaköy Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde geçtiğimiz aralık ayında saat 16.15 sıralarında yaşanan olayda, Fatih’te bir otelin sahibi olan Mehmet A. (42), çalışanı Selçuk B. (26) ile oturmaya başladı.

O esnada önceden birlikte çalıştıkları Mehmet A.'nın hem kuzeni hem de avukatı olan Halis A., bıçakla oturdukları masaya geldi. Bıçağı Mehmet A.'ya savuran avukat Halis A. tutturamadı.

O esnada masada oturan çalışan Selçuk B. mermer masayı Halis A.’nın üstüne devirdi. Masanın ayağına düşmesi sonucu Halis A. yaralanırken, Selçuk B. bu kez de silahını çekerek havaya rastgele ateş açtı.

Olayın ardından Selçuk B. ve otel sahibi Mehmet A. silahla birlikte olay yerinden kaçtı.

