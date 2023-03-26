Karaköy'de denize düşen kişiyi tekne kaptanı kurtardı

Tufan Ali Kahraman, başındaki yaraya yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Tekne kaptanı Hasan Mutlu olayı şöyle anlattı:



"İftar saati Karaköy'e arkadaşın restoranına yemeğe gittim. Galata Köprüsü'ndeki restoranda çalışan bir arkadaş yanıma geldi. Bir kişinin denize düştüğünü söyledi. Hemen tekneyle çıktım, su adamı açığa doğru sürüklemişti.

Yanına ulaştım boğulmak üzereydi ve çok titriyordu.



Arkadaşların yardımıyla tekneye çıkardık Allah'a çok şükür kurtardık, deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi geldi.

Çok titriyordu çay verdik daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı."