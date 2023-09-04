Karaköy'deki tarihi handa yangın

Karaköy’de metruk haldeki tarihi handa çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Azapkapı Mahallesi Makaracılar Caddesi'nde bulunan Kurşunlu Han'da belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.



Metruk durumdaki handa hasara neden olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.