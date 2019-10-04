Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de, FETÖ'nün öğrenci yapılanması soruşturması kapsamında Karaman merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.