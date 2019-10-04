Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de, FETÖ'nün öğrenci yapılanması soruşturması kapsamında Karaman merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Karaman merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.