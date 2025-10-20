Karaman'da 300 ton saman balyası kül oldu

Yangın, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi Küme Evleri civarındaki boş arazide çıktı.



Edinilen bilgiye göre, arazideki saman balyalarının yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 300 ton balya saman kül oldu. Yangını ihbar eden vatandaşlar ise, "Bir anda oldu. Bir anda alevler balyaları sardı" dedi.



Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.