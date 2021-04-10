Karaman'da aracıyla yüksekten düşen hemşire, yaşamını yitirdi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Seycan Alan (26) yönetimindeki otomobil, Seyran Mahallesi Devlet Hastanesi yanında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarından düştü. Ters dönen otomobilin içinde sıkışan Alan, Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Burada yapılan ilk tedavisinden sonra Konya'ya sevk edilen Alan, yolda yaşamını yitirdi.



Alan'ın Ermenek Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

Seycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.