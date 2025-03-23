Karaman'da aranan 26 kişi yakalandı

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları yapıldı.

14 Mart-20 Mart tarihleri arasında ekiplerin yaptığı uygulamalarda 14 bin 734 kişi sorgulanırken, 26 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 26 kişiden 12’si tutuklandı.

Trafik uygulamasında 7 sürücüye ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapılırken, 20 araç trafikten men edildi.

Denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, sentetik ecza hap, 2 milyon 797 bin adet boş makaron, 98 kilogram tütün, 68 bin 500 gram nargile tütünü, 600 gram kaçak çay, 38 karton kaçak sigara, 6 adet tarihi obje, 1 adet Osmanlı dönemine ait hançer, 2 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.