Karaman'da baraj gölüne uçan araçtaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Nedim E. (35) idaresindeki plakası öğrenilemeyen bir elektrik dağıtım şirketine ait pikap, Pınarönü köyü yakınlarında Ermenek Barajı gölüne düştü.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.



Nedim E. ve aracı bulmak için arama çalışması başlatıldı.



Gölden çıkarılan Nedim E'nin cesedi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.