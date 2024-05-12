Karaman'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Karaman'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

’da sabah saatlerinde Urgan Mahallesi 1940 Sokak’ta Mevlüt K. yönetimindeki beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yaralı sürücü sağlık görevlilerince araçtan çıkarılarak ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Devrilen beton mikserinde yakıt sızıntısının yaşanması üzerine adrese itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı aracın akü başlıklarını sökerek güvenlik önlemi alındı.

Devrilen beton mikseri daha sonra çağrılan vinçle kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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