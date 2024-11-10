Karaman'da bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç yaralandı

Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde A.A ile S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, S.D'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralı S.D, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

