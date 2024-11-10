Karaman'da bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç yaralandı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç yaralandı

Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde A.A ile S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, S.D'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı S.D, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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