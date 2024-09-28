Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

H.B.U. (22) ile M.T.D. (22), Hürriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde husumetli oldukları M.Y. ve E.S. ile karşılaştı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada, H.B.U. ile M.T.D. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.T.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, kaçan 2 zanlıyı saklandıkları Değirmenbaşı köyündeki evde yakaladı.